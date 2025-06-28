Прокуратура начала проверку после столкновения самолетов в Сочи

Прокуратура начала проверку после столкновения двух самолетов в аэропорту Сочи

Южная транспортная прокуратура прокуратура инициировала проверку после столкновения двух пассажирских самолетов в аэропорту Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Сочинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — рассказали в прокуратуры.

27 июня самолет, вылетавший в Тюмень, столкнулся с прилетевшим из Норильска воздушным судном в международном аэропорту Сочи. Никто из людей при этом не пострадал.

В аэропорту Сочи заявили, что столкнувшиеся самолеты получили незначительный ущерб.

Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, пассажиры двух рейсов были доставлены в аэропорт, где с ними поработали представители авиакомпаний. Им оказали услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Ранее в Лас-Вегасе у самолета American Airlines во время полета загорелся двигатель.