На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции заявили о создании сервиса для заказных убийств

Le Monde: Франция столкнулась с «уберизацией» убийств через мессенджеры
close
Sarah Meyssonnier/Reuters

Во Франции создали сервис заказных убийств UberKills, который получил распространение среди подростков. Об этом пишет французская газета Le Monde.

По ее данным, сервис работает на основе мессенджера Telegram. Заказчик связывается через него с менеджером, который впоследствии передает исполнителю необходимые сведения и оружие. При этом гонорар за заказ составляет несколько тысяч евро. Чаще всего исполнителями оказываются несовершеннолетние, которые ранее занимались торговлей наркотиками, следует из материала.

Le Monde отметила, что все началось с сети наркокурьеров UberShit, которая маскировалась под службы доставки еды. Она появилась во время пандемии, когда очные встречи были невозможны. Вся связь с сетью осуществлялась через Snapchat и закрытые Telegram-чаты, подчеркнули журналисты.

11 июня президент Франции Эммануэль Макрон предложил запретить использование социальных сетей подростками до 15 лет. По его словам, если подобные меры не будут приняты в Европе, то республика реализует инициативу самостоятельно.

Ранее стало известно, что ИИ может подстрекать подростков к убийству родителей и суициду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами