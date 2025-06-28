Во Франции заявили о создании сервиса для заказных убийств

Во Франции создали сервис заказных убийств UberKills, который получил распространение среди подростков. Об этом пишет французская газета Le Monde.

По ее данным, сервис работает на основе мессенджера Telegram. Заказчик связывается через него с менеджером, который впоследствии передает исполнителю необходимые сведения и оружие. При этом гонорар за заказ составляет несколько тысяч евро. Чаще всего исполнителями оказываются несовершеннолетние, которые ранее занимались торговлей наркотиками, следует из материала.

Le Monde отметила, что все началось с сети наркокурьеров UberShit, которая маскировалась под службы доставки еды. Она появилась во время пандемии, когда очные встречи были невозможны. Вся связь с сетью осуществлялась через Snapchat и закрытые Telegram-чаты, подчеркнули журналисты.

11 июня президент Франции Эммануэль Макрон предложил запретить использование социальных сетей подростками до 15 лет. По его словам, если подобные меры не будут приняты в Европе, то республика реализует инициативу самостоятельно.

Ранее стало известно, что ИИ может подстрекать подростков к убийству родителей и суициду.