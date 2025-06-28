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Пятилетняя девочка упала с высоты в петербургском детсаду

78.ru: в Петербурге пятилетняя девочка упала с высоты в детсаду
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Depositphotos

В Петербурге ребенок попал в больницу, упав с высоты в детском саду. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 26 июня в детском саду на улице Декабристов. Пятилетняя девочка находилась на лестничной площадке третьего этажа и оперлась на ограждение. В результате она упала с высоты около шести метров.

Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии доставили в больницу. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

До этого в Тверской области четырехлетняя девочка получила тяжелую травму головы, проскользнув в зазор между лестницами — ребенок упал с высоты четырех метров. Пострадавшую экстренно доставили в детскую больницу. Врачи диагностировали у нее признаки черепно-мозговой травмы.

Ранее в Благовещенске ребенок выжил после падения из окна.

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