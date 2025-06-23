В Благовещенске ребенок выжил после падения из окна

В Амурской области семилетний ребенок выпал из окна

В Благовещенске семилетний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже. Пострадавший госпитализирован, Об этом сообщает ИА «Порт Амур».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Пионерская 22 июня. Из открытого окна выпал семилетний ребенок. Несовершеннолетний упал с высоты второго этажа и получил различные травмы.

Пострадавший госпитализирован, он находится в сознании, степень тяжести полученных травм оценят медики. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

До этого в Тюмени из окна шестого этажа выпал двухлетний ребенок. Медики прибыли на место происшествия спустя девять минут, но спасти пострадавшего не удалось. По словам местных жителей, в семье воспитываются двое близнецов, второй несовершеннолетний не пострадал. В региональном СК факт произошедшего подтвердили, проводится доследственная проверка.

Ранее в российском городе двухлетний мальчик потянулся за котом и выпал из окна.