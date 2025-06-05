Полицейские нашли россиянку, таинственно пропавшую ребенком девять лет назад

В Ленобласти нашли россиянку, таинственно пропавшую ребенком девять лет назад

В Ленинградской области полицейские нашли 24-летнюю девушку, которая пропала, будучи ребенком, девять лет назад при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает 47News.

По информации издания, в декабре 2016 года 16-летняя Виктория К. вышла из больницы на улице Комсомола, и больше ее никто не видел. То, что девушка сама покинула медицинское учреждение, удалось выяснить благодаря установленным в здании камерам. Однако дальнейший путь несовершеннолетней отследить не удалось. Подростка объявили в федеральный розыск, но поиски зашли в тупик.

Девушку нашли в одной из квартир Сестрорецка. Она проживала в ней с сожителем и двумя несовершеннолетними детьми. Журналистам удалось выяснить, что пропавшую нашли с помощью системы распознавания лиц.

Находившаяся в розыске нигде не работала и жила без документов. Обоих детей она рожала дома и нигде не регистрировала.

По словам Виктории К., она скрывалась из-за обиды на родителей, которым, по ее словам, она своим поступком отомстила. Первый год жила у подруги во Всеволожске, затем перебралась в Сестрорецк, где познакомилась с мужчиной, который в последствии стал отцом ее детей.

Представители правоохранительных органов не давали официальных комментариев по ситуации.

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