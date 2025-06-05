На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полицейские нашли россиянку, таинственно пропавшую ребенком девять лет назад

В Ленобласти нашли россиянку, таинственно пропавшую ребенком девять лет назад
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области полицейские нашли 24-летнюю девушку, которая пропала, будучи ребенком, девять лет назад при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает 47News.

По информации издания, в декабре 2016 года 16-летняя Виктория К. вышла из больницы на улице Комсомола, и больше ее никто не видел. То, что девушка сама покинула медицинское учреждение, удалось выяснить благодаря установленным в здании камерам. Однако дальнейший путь несовершеннолетней отследить не удалось. Подростка объявили в федеральный розыск, но поиски зашли в тупик.

Девушку нашли в одной из квартир Сестрорецка. Она проживала в ней с сожителем и двумя несовершеннолетними детьми. Журналистам удалось выяснить, что пропавшую нашли с помощью системы распознавания лиц.

Находившаяся в розыске нигде не работала и жила без документов. Обоих детей она рожала дома и нигде не регистрировала.

По словам Виктории К., она скрывалась из-за обиды на родителей, которым, по ее словам, она своим поступком отомстила. Первый год жила у подруги во Всеволожске, затем перебралась в Сестрорецк, где познакомилась с мужчиной, который в последствии стал отцом ее детей.

Представители правоохранительных органов не давали официальных комментариев по ситуации.

Ранее в США нашли пропавшую более 60 лет назад женщину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами