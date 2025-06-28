На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У берегов Филиппин произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Филиппин
close
Depositphotos

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у побережья Филиппин. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным организации, эпицентр находился в 138 км к юго-востоку от города Генерал-Сантос (остров Минданао) с населением около 679 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 102 км.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Кроме того, угроза цунами не объявлялась.

На юге Филиппин утром 24 июня произошло землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, толчки зафиксировали в 09:58 по местному времени (04:58 мск) в районе муниципалитета Баганга, провинция Восточный Давао.

До этого жительница Мармариса в Турции Татьяна Угурлу сообщила «Газете.Ru», что на случай землетрясения у местных всегда наготове тревожный чемоданчик с документами и деньгами. Также, по ее словам, люди при землетрясениях часто ориентируются на состояние кошек, которые в стране живут практически в каждом доме.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как подземные толчки навсегда уничтожили Нефтегорск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами