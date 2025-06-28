У берегов Филиппин произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у побережья Филиппин. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным организации, эпицентр находился в 138 км к юго-востоку от города Генерал-Сантос (остров Минданао) с населением около 679 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 102 км.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Кроме того, угроза цунами не объявлялась.

На юге Филиппин утром 24 июня произошло землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, толчки зафиксировали в 09:58 по местному времени (04:58 мск) в районе муниципалитета Баганга, провинция Восточный Давао.

До этого жительница Мармариса в Турции Татьяна Угурлу сообщила «Газете.Ru», что на случай землетрясения у местных всегда наготове тревожный чемоданчик с документами и деньгами. Также, по ее словам, люди при землетрясениях часто ориентируются на состояние кошек, которые в стране живут практически в каждом доме.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как подземные толчки навсегда уничтожили Нефтегорск.