Адвокат объяснил, как вернуть долг по расписке, если должник «пропал»

Когда должник «исчезает» из круга общения с вами или прямо отказывается платить, ссылаясь на различные причины, это первый признак того, что денежные средства, скорее всего, не будут возвращены вам на тех условиях, о которых обещал должник в своей расписке. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Мисаров, председатель коллегии адвокатов г. Москвы «Адвокатъ», управляющий партнер, адвокат.

Причины невозврата денег могут быть различными, однако в любом случае — это сигнал начать активные действия по их возврату.

«Вне зависимости «исчез» должник или находится в контакте с вами, направьте ему претензию со ссылкой на расписку и указанием реквизитов вашего счета. Претензию, как и иные документы с этого момента, необходимо направлять заказной корреспонденцией по адресу должника, указанному в расписке», — объяснил он.

Подготовьте текст искового заявления, за образец которого вы можете взять одну из форм, которые размещены на стендах районного суда или обратившись за его составлением к профессиональному юристу.

«Текст иска должен содержать наименование суда, в который подается иск, сведения об истце, включая фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, место жительства, паспортные данные или СНИЛС, ИНН, аналогичные сведения о должнике, о направленной ему претензии и нарушенных должником обязательствах по расписке. В иске необходимо указать сумму, подлежащую взысканию с должника», — сказал эксперт.

К иску прикладывается документ по оплате госпошлины, а также копии расписки, претензии и квитанций по направлению расписки и иска в адрес должника. Во избежание потери, к иску не рекомендуется прилагать оригинальную расписку, вы всегда сможете ее предъявить суду в ходе судебного заседания. Потеря оригинальной расписки не позволит взыскать долг или ссылаться на свидетельские показания о его наличии.

«Если в расписке не указано иное, иск нужно подать в суд, рассматривающий споры по месту жительства должника. Адрес и наименование суда можно узнать как непосредственно в суде, так и на его сайте. Как правило, это ближайший суд к месту проживания должника», — добавил адвокат.

Исковое заявление с прилагаемыми документами рекомендуется отправить заказной корреспонденцией в суд или сдать нарочно под отметку в экспедицию суда.

«Дальнейший ход движения вашего иска вы узнаете из карточки дела суда на его официальном сайте в разделе «Судебное делопроизводство» или непосредственно в суде. Судебные акты также будут направляться судом по адресу, указанному вами в иске, а возможно и в ваш личный кабинет на сайте Госуслуг. Таким образом вы узнаете о дате собеседования, предварительном судебном заседании и дате основного рассмотрения», — объяснил эксперт.

В судебных заседаниях возможно как участвовать лично, так и оформив соответствующую доверенность на представителя, а если ваш представитель адвокат, то он сможет участвовать и без оформления доверенности на основании ордера, который выдаст его адвокатское образование.

«В ходе судебного процесса Ответчик заявит свои возражения на требования по иску, а суд предложит вам предъявить свои доказательства, включая оригинал расписки, а возможно и доказательства наличия у вас денежных средств при ее выдаче. Суд независимо оценит доказательства обеих сторон спора, учитывая принцип состязательности и по результатам рассмотрения вынесет решение», — рассказал он.

Действия по участию в судебном процессе содержат множество нюансов и возможно несложная ситуация позволит заявителю самостоятельно достичь результата, однако для увеличения шансов выигрыша в судебном споре рекомендуется обратиться к опытному практикующему адвокату.

Ранее юрист объяснила, как правильно давать в долг знакомым.