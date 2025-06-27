Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучат в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской Украины.

Предупреждение об угрозе с воздуха действует в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

До этого сообщалось о взрывах в Киевской области.

23 июня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и глава МВД страны Игорь Клименко сообщили, что Киев и Киевская область подверглись воздушным атакам в ночное время. В регионе зафиксированы повреждения объектов в Белоцерковском и Бучанском районах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в украинском Днепре прогремели взрывы.