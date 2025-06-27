Работник фермы украл сперму племенного быка и поплатился

В Австралии 34-летний работник фермы обманом купил у владельца хозяйства десятки голов скота по заниженной цене, а также украл контейнер с жидким азотом, в котором хранилась сперма племенных быков. Об этом сообщает ABC News.

По информации издания, инцидент произошел в штате Новый Южный Уэльс. Своими действиями мошенник причинил работодателю ущерб в размере 100 тысяч австралийских долларов (более пяти млн рублей).

Мужчина украл резервуар с биологическим материалом быков породы вагю, а также приобрел у работодателя 45 голов скота ценной породы по бросовой цене, скрыв свою причастность к сделке, оформив ее на третье лицо. Подозреваемый задержан. Ему вменяют более 20 преступлений, связанных с мошенничеством, кражей биологического материала быков, а также жестоким обращением с животными.

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