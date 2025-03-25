На Сахалине конюх украл у хозяйки фермы часы и драгоценности на 17,5 млн рублей

В Южно-Сахалинске конюх с криминальным прошлым обокрал хозяйку конной фермы и стащил из ее дома драгоценности и дорогие часы. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В правоохранительные органы обратилась директор конной фермы и заявила о пропаже из ее дома ювелирных изделий и часов, ущерб женщина оценила в 17,5 млн рублей. Выяснилось, что к краже оказался причастен 40-летний мужчина, который работал на ферме конюхом.

Ранее судимый злоумышленник воспользовался отсутствием потерпевшей, проник в ее дом, украл шкатулку с драгоценностями и скрылся. Полицейским задержанный признался, что часть украденного он продал за пять тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, конюху может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Брянской области мужчина ограбил и избил знакомую, пытаясь одолжить у нее денег. Злоумышленник находился в гостях у своей знакомой, он попросил у женщины в долг пять тысяч рублей, взял деньги и стал требовать у хозяйки квартиры большую сумму. Получив отказ, мужчина ударил женщину и стал угрожать ей. Испуганная потерпевшая отдала злоумышленнику накопления. Когда грабитель пересчитывал деньги, она сумела сбежать от него через окно, дошла до соседей и вызвать полицию. Подозреваемого в ограблении задержали.

Ранее рязанец угрожал электрошокером сотрудникам магазина и крал продукты.