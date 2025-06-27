В Швеции умер грабитель, подаривший миру термин «стокгольмский синдром»

В Швеции на 79-м году жизни скончался грабитель Кларк Улофссон, который подарил миру термин «стокгольмский синдром». Об этом сообщает BBC News.

Сочувствие жертвы к преступнику называют «стокгольмским синдромом». Этот термин вошел в обиход после дела, известного как ограбление на площади Норрмальмсторг в 1973 году. Осужденный преступник Ян-Эрик Ульссон, получивший отпуск из тюрьмы, решил снова ограбить банк, взяв четверых заложников. В ситуации с захватом заложников полиция согласилась привезти к банку его друга Кларка. Осада банка продолжалась в течение шести дней.

В результате, преступникам удалось сформировать отношения привязанности с заложниками, которые стали защищать своих захватчиков, несмотря на повторяющиеся угрозы со стороны последних.

«Они не сделали нам ничего плохого, наоборот — были очень милы», — заявила одна из заложниц Кристин Энмарк во время звонка премьер-министру Швеции.

Более того, Ульссон был приговорен к 10 годам заключения и за время «отсидки» получил немало писем от поклонниц. А его бывшие заложницы навещали его в тюрьме. Сам же Улофссон сумел избежать наказания за налет на банк, доказав, что якобы пытался помочь заложникам и был против затеи с ограблением.

Подобное парадоксальное поведение жертв дало название известному психологическому феномену, термин «стокгольмский синдром» был введен шведским криминологом Нильсом Бейеротом, хотя многие специалисты до сих пор спорят о его научной обоснованности.

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