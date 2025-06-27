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Москвичам рассказали о погоде на начало июля

Синоптик Позднякова: июль встретит москвичей прохладой и кратковременными дождями
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Vladimir Baranov/Global Look Press

Июль в столичном регионе будет начнется с той же прохлады, которая наблюдается в конце июня – всему виной циклоны, рассказала «Газете.Ru» ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в первые дни второго летнего месяца будет дождливо.

«Первые числа будут с кратковременными дождями и с относительно прохладной погодой. То есть температура воздуха все равно будет на пару градусов ниже климатической нормы. Это связано с тем, что у нас погода определяется циклонами, и пока мы находимся в их тыловых частях. Северо-западный поток, и поэтому у нас такой холодный воздух приходит с северными потоками», — отметила синоптик.

В ночные часы ожидается преобладающая температура от +9°C до +14°C, днем — от +17°C до +21°C.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что сейчас нет оснований надеяться на возвращение жары, так как в конце июня будут преобладать циклоны с прохладным воздухом.

Ранее россиян предупредили о возвращении 30-градусной жары в курортные регионы.

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