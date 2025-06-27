В Москве дверь едва не раздавила голову 62-летней пенсионерки

Пенсионерка из Москвы получила травмы, когда заходила в лифт

Лифт едва не раздавил голову жительнице Москвы. Об этом стало известно mk.ru.

Несчастный случай произошел днем 26 июня с 62-летней москвичкой в ее доме в 6-м Новоподмосковном переулке. Пенсионерка поднялась на свой этаж на грузовом лифте и стала выгружать пакеты с покупками. Однако дверь лифта неожиданно начала закрываться и зажала голову пострадавшей.

Пенсионерка держала в руке мобильный телефон, поэтому смогла связаться с родными. Также она позвала на помощь соседей, позже на место приехали спасатели, которые помогли женщине освободиться.

В итоге пострадавшую доставили в больницу с повреждением головы и гематомами, но затем отправили на амбулаторное лечение.

Ранее в Петербурге лифт с женщиной и ребенком сорвался с 21-го этажа.