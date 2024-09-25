В США на берег выбросило рыбу, похожую на «пришельца», пишет Fox News.

Как пишут СМИ, рыбу-луну, которая напомнила людям «пришельца», нашли на пляже в штате Орегон. Это вызвало серьезное внимание со стороны местных экологов и биологов. По информации экспертов, в этом районе сейчас наблюдается избыток медуз, которые становятся основной пищей для этих уникальных морских обитателей.

«Они активно питаются медузами, которых в это время года здесь огромное количество», — сообщили специалисты.

Кроме того, океанологи связывают данный инцидент с вопросами о состоянии здоровья морской экосистемы и возможных экологических изменениях, происходящих в регионе.

Позже в соцсетях были опубликованы фотографии найденной рыбы-луны. На кадрах можно увидеть серую, сморщенное существо в состоянии разложения. Местные СМИ отмечают, что морской обитатель стал популярен среди местных жителей, которые приходят посмотреть на него воочию.

Ранее на пляже в Южной Америке нашли «предвещающего бедствия» сельдевого короля.