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«Был Нагиев, теперь Дуров»: Алекс Лесли рассказал, какие парни популярны у девушек

Алекс Лесли сравнил вкусы российских девушек сейчас и 20 лет назад
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alexlesley11/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В начале двухтысячных российские девушки «любили бандитов», а теперь их больше всего привлекают трейдеры, рассказал скандально известный автор тренингов по пикапу Алекс Лесли в интервью «Газете.Ru».

«Сейчас девушкам нравятся богатые трейдеры. Парни, которые заняты делом, все время работают и при этом скромные. Условно говоря, в мое время это был собирательный образ Нагиева, а сейчас, наверное, это Павел Дуров», — уточнил Лесли.

Он добавил, что сам в молодости был ботаником, непохожим на бандита, поэтому пошел на курсы пикапа. По словам Лесли, тогда ему приходилось вести себя «ультрагипернастойчиво», чтобы получить внимание женщин.

Подробнее о том, как блогер относится к заведенному на него уголовному делу и скучает ли он по России, — в интервью Лесли «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что полиция задержала одного из последователей Лесли за домогательства в отношении москвичек.

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