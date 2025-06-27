Daily Mail: египтянин пнул служебную собаку и был депортирован из США

Египтянин был депортирован из США после того, как пнул служебную собаку, пишет Daily Star.

Инцидент произошел когда пятилетний бигль Фредди находился на патрулировании вместе со своим кинологом в международном аэропорту Вашингтона. Во время досмотра багажа, прибывшего рейсом из Египта, пес обнаружил подозрительный чемодан, принадлежавший Хамеду Мари. В этот момент египтянин ударил собаку ногой так сильно, что она перевернулась в воздухе.

После инцидента Фредди немедленно доставили в ветеринарную клинику, где ему диагностировали ушибы в области правого ребра. В ходе досмотра чемодана Мари таможенники обнаружили запрещенные продукты: говядину, рис, баклажаны, семена кукурузы, огурцы, болгарский перец и зелень.

Такие продукты строго контролируются, поскольку могут быть источником распространения болезней и вредителей, опасных для экосистемы США. Мужчина признал вину по одному пункту нанесения вреда животному, используемому правоохранительными органами, и был приговорен к судебному штрафу и депортации из страны. После судебного заседания его отправили обратно в Египет.

Ранее туриста не пустили в США таможенники из-за мема в телефоне.