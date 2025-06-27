Египтянин был депортирован из США после того, как пнул служебную собаку, пишет Daily Star.
Инцидент произошел когда пятилетний бигль Фредди находился на патрулировании вместе со своим кинологом в международном аэропорту Вашингтона. Во время досмотра багажа, прибывшего рейсом из Египта, пес обнаружил подозрительный чемодан, принадлежавший Хамеду Мари. В этот момент египтянин ударил собаку ногой так сильно, что она перевернулась в воздухе.
После инцидента Фредди немедленно доставили в ветеринарную клинику, где ему диагностировали ушибы в области правого ребра. В ходе досмотра чемодана Мари таможенники обнаружили запрещенные продукты: говядину, рис, баклажаны, семена кукурузы, огурцы, болгарский перец и зелень.
Такие продукты строго контролируются, поскольку могут быть источником распространения болезней и вредителей, опасных для экосистемы США. Мужчина признал вину по одному пункту нанесения вреда животному, используемому правоохранительными органами, и был приговорен к судебному штрафу и депортации из страны. После судебного заседания его отправили обратно в Египет.
Ранее туриста не пустили в США таможенники из-за мема в телефоне.