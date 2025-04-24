На Камчатке полицейский пытал односельчан электрошокером и получил срок

Бывшего полицейского с Камчатки осудили за пытки односельчан. В середине апреля приговор мужчине вынес Усть-Камчатский районный суд Камчатского края.

Дело о превышении должностных полномочий и применении насилия возбудили в отношении оперуполномоченного группы уголовного розыска МО МВД РФ «Усть-Камчатский» Николая (имя изменено), который неоднократно применял насилие или угрожал его применением жителям поселка. Было доказано, что в апреле 2023 года он заставлял потерпевшую Ч. признаться в преступлении, которого она не совершала — продаже патронов.

В феврале 2024 года полицейский применил электрошокер и избил односельчанина, имеющего условную судимость, чтобы получить нужную ему информацию и принудить его к содействию органам. В марте того же года Николай также применил силу к Кириллу (имя изменено), который находился под административным надзором. Он приехал к нему домой и стал пытать электрошокером и запугивать.

Следствие доказало, что действия сотрудника МВД выходили за пределы его должностных полномочий и не имели законных оснований. На суде он признал вину лишь частично, но был признан виновным и получил 4,5 года лишения свободы. Осужденного лишили звания «капитан полиции» и права занимать должности, связанные с представительством власти и управлением в правоохранительных органах, на три года.

Ранее задержанный в Подмосковье мужчина обвинил полицейских в пытках и изнасиловании.