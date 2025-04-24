Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке полицейский пытал односельчан электрошокером и получил срок

Экс-полицейский с Камчатки получил срок за пытки и превышение полномочий
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывшего полицейского с Камчатки осудили за пытки односельчан. В середине апреля приговор мужчине вынес Усть-Камчатский районный суд Камчатского края.

Дело о превышении должностных полномочий и применении насилия возбудили в отношении оперуполномоченного группы уголовного розыска МО МВД РФ «Усть-Камчатский» Николая (имя изменено), который неоднократно применял насилие или угрожал его применением жителям поселка. Было доказано, что в апреле 2023 года он заставлял потерпевшую Ч. признаться в преступлении, которого она не совершала — продаже патронов.

В феврале 2024 года полицейский применил электрошокер и избил односельчанина, имеющего условную судимость, чтобы получить нужную ему информацию и принудить его к содействию органам. В марте того же года Николай также применил силу к Кириллу (имя изменено), который находился под административным надзором. Он приехал к нему домой и стал пытать электрошокером и запугивать.

Следствие доказало, что действия сотрудника МВД выходили за пределы его должностных полномочий и не имели законных оснований. На суде он признал вину лишь частично, но был признан виновным и получил 4,5 года лишения свободы. Осужденного лишили звания «капитан полиции» и права занимать должности, связанные с представительством власти и управлением в правоохранительных органах, на три года.

Ранее задержанный в Подмосковье мужчина обвинил полицейских в пытках и изнасиловании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами