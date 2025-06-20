В Хакасии накрыли группу, оформлявшую поддельные паспорта и банковские карты

В Хакасии сотрудники транспортной полиции и регионального МВД при участии ФСБ задержали четырех жителей Омской области, которых подозревают в подделке документов и незаконных банковских операциях. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, организатор группы привез сообщников в регион и выдал им поддельные паспорта одного из государств Центральной Азии. С их помощью злоумышленники оформляли дебетовые карты, которые могли использоваться для незаконного перевода и обналичивания денег.

Во время обыска в машине подозреваемых нашли более 50 поддельных паспортов с разными именами, банковские карты и документы на открытие счетов.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о подделке документов и незаконном обороте платежных средств. Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства дела.

До этого в Махачкале суд приговорил пятерых фальшивомонетчиков к срокам от 6 до 11 лет тюрьмы за изготовление и сбыт поддельных банкнот Банка России. По данным следствия, с 2018 по 2020 годы преступники произвели и сбыли в разных регионах России фальшивые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей на сумму более 3,6 млн рублей.

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