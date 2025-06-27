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Российская пенсионерка отдала мошенникам миллион и едва не стала их соучастницей

Пенсионерка стала жертвой мошенников и едва не втянула в аферу другую женщину
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пенсионерка из Чебоксар отдала мошенникам сбережения и едва не помогла им обмануть другую горожанку. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Недавно с 68-летней женщиной связался мужчина, который представился сотрудником компании-провайдеры и попросил ее назвать паспортные данные и номер мобильного телефона для продления договора. Местная жительница продиктовала все, что собеседник попросил сообщить ему во время разговора, а несколько дней спустя ей позвонил «дознаватель военной прокуратуры» и сообщил, что пенсионерку обманули мошенники, которые открыли счет на ее имя и пополнили его на 500 тыс. рублей. Собеседник убедил пожилую женщину, что теперь ей грозит срок за пособничество терроризму. Чтобы избежать наказания, она обналичила накопления для «декларирования» и отдала таксисту более 1 млн рублей.

Спустя некоторое время мошенники вновь связались с жертвой и на этот раз заставили ее саму стать курьером. Они сообщили, что в аналогичную ситуацию попала другая жительница Чебоксар, проживающая на улице Афанасьева, и теперь пенсионерке необходимо забрать у той деньги, чтобы передать таксисту. Женщина согласилась стать посредницей, побывала в квартире обманутой тем же образом горожанки, забрала у нее около полумиллиона рублей, но решила отнести деньги в полицию. Правоохранители возбудили уголовные дела по фактам мошенничество.

Ранее пенсионерка отдала мошенникам 1,2 млн и пыталась их вернуть, атаковав банк под Иркутском.

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