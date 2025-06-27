Россиянам рассказали, как правильно писать слово «бог»

РАН: «бог» пишется в церковных текстах с большой буквы, а в выражениях — нет

Слово «бог» можно писать как с маленькой, так и с заглавной буквы — в зависимости от контекста употребления. Об этом сообщили РИА Новости в Институте русского языка имени Виноградова Российской академии наук (РАН).

«Конечно, во всех текстах церковных, так или иначе связанных с религиозной тематикой, там будет однозначно большая буква...» — подчеркнули в институте.

Однако в устойчивых выражениях, как, например, «бог с ним» или «слава богу», оно пишется с маленькой буквы, заявили специалисты. Они также отметили, что выражений с этим словом существует большое количество.

До этого филолог Ксения Камардина рассказала «Газете.Ru», как не упустить запятую или, наоборот, не поставить лишние знаки препинания в русском языке. Материал поможет школьникам, студентам и всем, кто хочет писать грамотно, ориентироваться в правилах русской пунктуации и избегать распространенных ошибок.

Ранее стало известно, что в РФ ухудшились результаты ЕГЭ по русскому языку.