Запятая перед «как»: когда ее нужно ставить, а когда нет

Всегда ли нужна запятая перед «как»: правила пунктуации и сложные случаи

Упустить запятую или, наоборот, поставить лишние знаки препинания в русском языке довольно легко. Вместе с филологом Ксенией Камардиной «Газета.Ru» разобралась, когда перед «как» необходимо ставить запятую, а когда она не нужна. Материал поможет школьникам, студентам и всем, кто хочет писать грамотно, ориентироваться в правилах русской пунктуации и избегать распространенных ошибок.

«Как» — какая часть речи?

«Как» — это союз и служебная часть речи, которая связывает слова и части предложения в тексте, выполняя функцию сравнительного или подчинительного союза.

При этом постановка запятой перед «как» зависит от его синтаксической роли и лексического значения в конкретном предложении. Ошибки с запятыми перед «как» часто встречаются у школьников и студентов, поскольку правила обширны и требуют внимательности.

4 правила, когда перед «как» нужна запятая

1. В сложноподчиненных предложениях

Если «как» вводит придаточное предложение, перед ним всегда ставится запятая, так как союз соединяет главную и придаточную часть предложения, объяснила «Газете.Ru» преподаватель кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН Ксения Камардина.

Например: • Я смотрел, как она сидела, сгорбившись.

• Я видел, как солнце медленно поднималось над горизонтом.

• Она рассказала, как решила эту сложную задачу.

• Мы наблюдали, как птицы возвращаются весной в родные края.

2. В сравнительных оборотах, уточняющих смысл

В сравнительных оборотах «как» выделяют запятыми, если оборот уточняет или дополняет сказанное.

Например: • Он был упрям, как настоящий баран.

• В комнате было тихо, как в старой библиотеке.

• Он улыбался, как солнечный луч среди ненастья.

• Дорога вилась, как ленточка из серебра.

Запятая перед союзом «как» ставится в случае, если союз входит в состав оборотов, похожих на вводные слова, при соединении частей сложноподчиненного предложения, а также при наличии сравнительного оборота. Ксения Камардина филолог

3. Во вводных сочетаниях типа «как правило», «как исключение» и так далее

Сочетания «как правило», «как исключение», «как обычно», «как всегда» и подобные обособляются с двух сторон запятыми, поскольку выполняют функцию вводных конструкций.

Например: • По вечерам поезд, как правило, опаздывал.

• Он пришел вовремя, как всегда.

• На этой неделе, как исключение, все занятия отменили.

4. В конструкциях «не что иное, как» и «не кто иной, как»

В оборотах «не что иное, как» и «не кто иной, как» всегда ставится запятая, поскольку тут она служит для усиления пояснения.

Например: • Вся наша жизнь не что иное, как лишь мечтание пустое.

• Это было не что иное, как продуманная ловушка.

• Он оказался не кто иной, как старый товарищ.

• Наши усилия — это не что иное, как шаг к переменам.

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Когда перед «как» не нужна запятая: 5 главных правил

1. Когда «как» означает «в качестве»

Если союз «как» имеет значение «в качестве» и может быть заменен на «в качестве», запятая не ставится.

Например: • Она была известна многим как честный человек.

• Ее уважали как наставника.

• Этот прибор используют как измерительный инструмент.

• Его приняли как почетного гостя.

2. Когда «как» входит в состав сказуемого или тесно примыкает к глаголу

Обороты с «как», которые тесно связаны с глаголом и не выполняют функцию сравнения или уточнения, запятыми не выделяются.

Например: • Все было как всегда.

• Она ведет себя как хозяйка.

• Дети играли как заведенные.

• Пусть все будет как будет.

3. В составе фразеологизмов

Устойчивые выражения типа «как белка в колесе», «голодный как волк», «писать как курица лапой» никогда не обособляются запятыми, поскольку считаются фразеологизмами.

Например: • Я сегодня целый день как белка в колесе.

• Он писал эти заметки как курица лапой.

• После похода мы были голодны как волки.

• Полил дождь как из ведра.

4. В составе союзов «так как», «в то время как», «по мере того как» и так далее

Составные союзы «так как», «в то время как», «с тех пор как», «по мере того как» и другие не требуют запятой перед «как» внутри союза, если речь о составе союзного сочетания.

Например: • Не забудь помыть руки перед тем как садиться за стол.

• Перед тем как выходить, надень теплый шарф.

• В то время как дети спали, родители готовили сюрприз.

• С тех пор как они на секунду поцеловались, все изменилось.

5. В сочетании «как… так и»

Сочетание «как… так и» не требует постановки запятой перед «как», она ставится между частями — перед словом «так».

Например: • Это задание было сложным как для студентов, так и для преподавателей.

• Он помогает как друзьям, так и незнакомцам.

• В поездку мы взяли как фотоаппарат, так и ноутбук.

Как быстро запомнить правила пунктуации: 3 совета филолога

Перед тем как браться за учебники и правила, филолог поделилась советами, как превратить зубрежку в увлекательную игру.

1. Ассоциации

«Представьте, что запятая — это шлагбаум. Когда «как» входит в состав вводного оборота, «шлагбаум» опускается — и перед «как» появляется запятая», — предложила Ксения Камардина.

2. Короткие ежедневные упражнения

15 минут в день — и правила усваиваются намного быстрее. Берите фразы из школьных учебников, составляйте по 3–4 примера для каждого случая, выделяйте союз «как» цветом. Так вы визуализируете правило и запомните его надолго.

3. Самопроверка вслух

Читайте предложения с «как» вслух и спрашивайте себя: «Что здесь сравнивается?», «Можно ли заменить «как» на «в качестве»?» По словам филолога, такие вопросы для самопроверки помогут понять, нужна ли запятая в том или ином случае.

Можете рассказать правило другу или родственнику — учить становится легче, когда объясняешь материал вслух. Ксения Камардина филолог

Тест для самопроверки «Нужна ли здесь запятая?»

1. В каком варианте правильно расставлены запятые?

А) Он молчал как учитель на экзамене.

Б) Он молчал, как учитель на экзамене.

В) Он, молчал как учитель на экзамене.

Правильный ответ Б. «как учитель на экзамене» — сравнительный оборот, поясняет образ действия, обособляется.



2. Нужна ли запятая перед «как» в предложении и почему?

Она выступила как эксперт на конференции.

Правильный ответ Нет. Здесь «как» = «в качестве» эксперта, запятая не требуется.

3. А здесь нужна запятая перед «как»?

Сестры были похожи как две капли воды.

Правильный ответ Запятая не нужна, «как две капли воды» — фразеологизм.

4. Определите, нужно ли обособлять вводное сочетание «как правило»:

Мы как правило ходим в кино по субботам.

Правильный ответ Нужно. «как правило» — вводное сочетание, обособляется запятыми.

5. Верно ли расставлены знаки препинания этом в предложении:

Это не что иное, как длинная дорога.