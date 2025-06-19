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В России ухудшились результаты ЕГЭ по русскому языку

Рособрнадзор: у школьников снизились результаты ЕГЭ по русскому языку
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Алексей Майшев/РИА Новости

В России наблюдается снижение среднего балла по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку, который составил около 60,7 балла. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию Рособрнадзора.

Согласно данным ведомства, из почти 638 тысяч выпускников, сдававших экзамен, более половины — 337 тысяч — набрали свыше 60 баллов. Однако средний балл оказался ниже, чем в предыдущие годы: в 2024 году он составлял 63,88, а в 2023 — 68,43.

В Рособрнадзоре отметили, что текущие результаты отражают объективную реальность, связанную с усложнением экзаменационных заданий. В частности, изменения коснулись написания сочинений. Ранее учащиеся могли использовать заранее подготовленные материалы, чтобы написать сочинение на общие темы, такие как семейные ценности или природа. Теперь же задания имеют четкие формулировки.

«С задачей самостоятельно написать грамотное сочинение в 150 слов на экзамене [по новым правилам] справились не все выпускники 11-го класса», — добавили в ведомстве.

Тем не менее предварительные результаты экзамена показывают, что участники стали лучше справляться с заданиями на пунктуацию, а также вопросами, связанными с лексикой и фразеологией.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ-2025 на 100 баллов сдали 5780 выпускников.

Ранее был назван самый популярный предмет ЕГЭ по выбору.

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