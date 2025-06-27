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Диетолог рассказала о пользе шампиньонов и шиитаке для пожилых

Диетолог Ширшова: пожилым полезно включать в рацион шампиньоны и шиитаке
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Depositphotos

Пожилым людям полезно включать в свой рацион питания шампиньоны, шиитаки и вешенки. Об этом kp.ru рассказала диетолог, эндокринолог Екатерина Ширшова.

По ее словам, эти грибы содержат качественный белок, который легче усваивается, чем другие традиционные виды. Кроме того, в них есть антиоксидант эрготионеин, который поможет улучшить состояние кожи и клеточного метаболизма. Они также позволят поддержать функции органов, замедлить возрастные изменения, снизить риск развития когнитивных нарушений и деменции.

«Три-четыре порции шампиньонов или шиитаке в неделю — не только не вредно, но и физиологически оправдано у пожилых людей. Этот легкий и питательный белок, мощный антиоксидант и адаптоген, источник веществ для клеточного обновления, защита мозга и кожи, которая легко усваивается и доставляет удовольствие», — отметила Ширшова.

Профессиональный грибник и создатель научно-популярного канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров до этого говорил, что грибная волна в Московской области обычно начинается на востоке области (Орехово-Зуево) и движется на запад, в ближайшее время их лучше собирать в смешанных лесах или на опушках. По его словам, в регионе сейчас растут сетчатый, еловый и сосновый боровики.

Ранее были названы продукты, которые снижают риск онкологии.

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