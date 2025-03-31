Северная Корея приостановила зарубежный туризм из-за негативных постов

Власти Северной Кореи приостановили зарубежный туризм из-за негативных отзывов в социальных сетях. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

«Это решение, как утверждается, отражает обеспокоенность Пхеньяна негативным восприятием страны, которое формируется из-за публикаций в социальных сетях влиятельных лиц среди таких посетителей», — говорится в сообщении.

По данным издания, въезд туристов был приостановлен в особую экономическую зону Расон. Научный сотрудник Корейского института национального объединения в Сеуле О Кён Соб заявил, что после открытия туристической зоны иностранные гости показывали подробности жизни в КНДР и раскрывали аспекты общества и режима.

В конце декабря текущего года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости развивать туризм в стране, сделав индустрию одним из двигателей экономического роста. Свое заявление Ким Чен Ын сделал в ходе визита в туристический город Мёнсасимни на восточном побережье КНДР.

Ранее сообщалось, что в Россию начнут завозить северокорейский алкоголь.