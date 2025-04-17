В Австралии вертолет с двумя членами экипажа разбился вскоре после взлета

ABC: в Австралии разбился вертолет с двумя членами экипажа

Вертолет с двумя членами экипажа разбился вскоре после взлета во время учебного полета на юге Австралии. Один человек пострадал, сообщает телеканал ABC.

Крушение вертолета R44, по данным канала, произошло 17 апреля примерно в 14.30 по местному времени (7.30 мск). Выполняя учения, вертолет рухнул на обочину взлетно-посадочной полосы, в результате произошла утечка топлива.

«‎Вертолет с двумя людьми на борту потерпел крушение в аэропорту Мураббин на юго-востоке Мельбурна», — сказано в материале.

Как уточняется, пострадавшего члена экипажа госпитализировали. Угрозы его жизни нет.

Сотрудники бюро транспортной безопасности Австралии собирают данные для определения необходимости проведения расследования, отмечает ABC.

Вечером 10 апреля туристический вертолет Bell 206L-4 LongRanger IV, совершавший обзорный полет над акваторией Нью-Йорка, потерпел крушение и рухнул в воды реки Гудзон близ Статуи Свободы.

На борту находились шесть человек — пилот и пятеро пассажиров. Среди них — глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей. Никого из находившихся на борту людей спасти не удалось.

Ранее появилось видео падения вертолета в реку Гудзон.