Fox News: семью в Китае не пустили в самолет из-за следов укусов на теле ребенка

В Китае семью сняли с рейса из-за следов укусов на теле ребенка, пишет Fox News.

Супруги Джонатан Артур и Сюнь Сунь, проживающие в Шанхае, направлялись в Лондон на свадьбу родственников самолетом авиакомпании British Airways. Перед посадкой на лайнер они заметили небольшие укусы на ноге своего сына Джозефа и спросили сотрудников авиакомпании, где можно приобрести противоаллергическое лекарство на всякий случай.

После осмотра укусов сотрудники авиакомпании начали задавать множество вопросов. По словам Джонатана, они сначала предположили, что у ребенка аллергия на арахис, о которой семья ранее упоминала. Медики аэропорта посоветовали нанести мазь и подождать 10 минут, но персонал British Airways потребовал консультации со своим медэкспертом.

Несмотря на то что семья проконсультировалась с онлайн-врачом, который подтвердил, что это обычные укусы насекомых, и после обработки мазью покраснения исчезли, авиакомпания потребовала официальное «разрешение на полёт» от врача. В результате супругов и ребенка сняли с рейса.

Супруги переоформили билеты на другой рейс и намерены потребовать компенсацию от British Airways и агентства по бронированию за испорченное путешествие.

В своем заявлении British Airways отметила, что всегда серьезно относится к здоровью и безопасности пассажиров. Однако отец семейства отметил, что ему непонятно, как сотрудник авиакомпании, не являющийся врачом, мог поставить диагноз и запретить посадку, не видя самого состояния кожи ребенка.

Ранее женщина в депрессии устроила дебош на борту самолета и избежала реального наказания.