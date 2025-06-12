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Туристка из Подмосковья утонула в реке на Кавказе в свой день рождения

Две туристки из Подмосковья упали с обрыва и утонули в Северной Осетии
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Telegram-канал «Сапа 15»

В Северной Осетии утонули две туристки из Подмосковья, сообщили в региональном МЧС.

Как сообщается, две женщины катались на квадроциклах в районе села Харисджин и упали в реку Фиагдон с обрыва высотой около 25 метров. Они не смогли выбраться на берег, пострадавших унесло течением. Спасатели достали их тела, одну из жертв нашли ниже по течению в 5 км.

По данным Telegram-канала «Сапа 15», туристка Юлия З. в день трагедии отмечала свой день рождения, ей исполнилось 33 года. Также известно, что женщины пробыли в республике три дня, но поездку на квадроциклах забронировали еще около трех недель назад. На популярном маршруте туристок сопровождал инструктор.

Глава Фиагдонского сельского поселения Валерий Гуриев рассказал, что буквально на днях потребовал запретить кататься на квадроциклах по центру поселения, так как водители нарушают тишину.

Ранее в Кабардино-Балкарии пенсионерка упала со смотровой площадки в обрыв.

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