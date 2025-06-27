Затыкала рот, грозила отправить на СВО: у матери изъяли детей, которых она избивала

В Волгоградской области полиция начала проверку в отношении 31-летней многодетной матери из-за появившихся в сети видео. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Кадры, на которых женщина кричит на дочь и избивает ее, разместил Telegram-канал «Короче, Волгоград».

«Вонючая...Вали к своему папаше ублюдочному! Поедешь? Поедешь?» — кричит на видео россиянка.

После этого слышится, как она наносит ребенку шлепки, а девочка, которая лежит на полу в одних трусах, громко плачет.

По информации издания «Блокнот», отец девочки, которая попала в кадр, служит в зоне СВО. Якобы именно он увидел кадры в интернете и забил тревогу.

В полиции отметили, что оперативно отреагировали на появившиеся в соцсетях видео. В квартиру, где проживает женщина и ее четверо детей, выехали сотрудники по делам несовершеннолетних.

«Дети — девятилетняя, пятилетняя и девятимесячная девочки, а также трехлетний мальчик помещены в соцучреждения», — отчитались в МВД.

Ранее в Самаре водитель скорой избил 80-летнего пенсионера.