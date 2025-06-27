Студент Гнесинки пришел на экзамен с пистолетом и ножом и угрожал проректору

Студент Гнесинки пришел на экзамен с оружием и попытался напасть на проректора

Студент Российская академия музыки имени Гнесиных пришел на экзамен с пневматическим пистолетом, ножом и перцовкой. Об этом сообщили в столичном управлении Росгвардии.

Силовики задержали вооруженного студента после того, как он проник в кабинет проректора вуза и распылил там перцовый баллончик. 20-летний юноша угрожал взрослому, и охранники учебного заведения нажали тревожную кнопку.

«Правоохранители незамедлительно обезвредили и задержали нарушителя. Предварительный мотив – личная неприязнь к представителю администрации вуза. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции», – говорится в сообщении ведомства.

Хулигана передали полицейским.

До этого российского студента с ДЦП приговорили к 12 годам колонии за донат на Украину. В сентябре 2024 года студента юридического факультета Андрея Глухова с диагнозом ДЦП задержали сотрудники ФСБ. Поводом стала переписка с гражданином Украины, в которой обсуждались два денежных перевода общей суммой в 3 тыс. рублей. 29 мая текущего года Волгоградский областной суд признал молодого человека виновным по статье 275 УК РФ — государственная измена.

Ранее в Петербурге студентов задержали за украинское приветствие в стенах вуза.