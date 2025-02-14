В Петербурге студентам грозит уголовное дело за украинское приветствие в вузе

Студентов задержали в университете Петербурга после выкриков украинского приветствия. Об этом сообщает 78.ru.
Молодых людей 19 и 20 лет поймали в учреждении СПб ГУТ Батог Ю. А. Заместитель проректора по безопасности заметил, как студенты кричали на первом этаже и вызвал правоохранителей.
В отношении учащихся составили административные протоколы по статье о пропаганде нацистской символики.
По данным «Фонтанки», молодые люди учились на первом и втором курсах. Украинское приветствие они выкрикивали из хулиганских побуждений дважды. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
До этого в Москве уроженец Крыма попал под суд после того, как несколько раз выкрикнул украинское приветствие в вестибюле станции «Павелецкая» столичного метро.
В суде мужчина признал вину, ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ранее на Украине выпустили банкноты с бандеровским лозунгом.