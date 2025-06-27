Студентку отчислили из университета после того, как вместо нее на экзамен пришел мужчина

WOB: в Китае мужчина попытался сдать экзамен за студентку и был арестован

В Китае студентку отчислили из университета после того, как вместо нее на экзамен пришел переодетый в женщину мужчина, пишет World of Buzz.

Учебный скандал разразился в одном из ведущих вузов Китая — Университете экономики и права Чжуннань, где студентка была уличена в попытке обмануть преподавателя, наняв человека для сдачи экзамена по бухгалтерскому учету от ее имени. Подозрения экзаменаторов вызвала необычная внешность «студентки». После разбирательств стало ясно, что это переодетый мужчина. Будучи разоблаченным, он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.

На допросе мужчина рассказал, что студентка сама связалась с ним и предложила заплатить за сдачу экзамена. В университете сообщили, что девушка была отчислена. Кроме того, в стенах заведения будут усилены меры, чтобы такие случаи мошенничества больше не повторялись.

Ранее в Индии студент добрался до университета на параплане, чтобы избежать пробок.