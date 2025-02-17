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В Индии студент добрался до экзамена на параплане, чтобы избежать пробок

The Indian Express: в Индии студент прилетел на экзамен на параплане из-за пробок
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Студент из Индии добрался до университета на параплане, чтобы избежать пробок и успеть на экзамен, пишет The Indian Express.

В социальных сетях стали популярными кадры, на которых студент из деревни Пасарани в штате Махараштра, Самарт Махангаде, летит на параплане, чтобы успеть на экзамен. Как рассказал сам студент, до начала экзамена оставалось всего 15–20 минут, а сам он находился далеко от университета. Понимая, что из-за пробок на дороге не успеет добраться до аудитории, он решил воспользоваться таким необычным транспортом.

Говинд Йевале, специалист по экстремальным видам спорта, организовал для Самарта полет. Студент, экипированный всем необходимым снаряжением, взлетел в небо с сумкой из колледжа и благополучно приземлился недалеко от учебного заведения, успев вовремя на экзамен.

Ранее студент из Индии построил самый маленький в мире пылесос и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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