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Банкиров в Челябинске обвинили в получении многомиллионной взятки

В Челябинске завели дело на сотрудников банка, подозреваемых в получении взятки
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Пресс-служба челябинского следкома

В Челябинске возбуждено несколько уголовных дел по фактам коррупции в банковской сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Фигурантами стали бывший исполнительный директор и менеджер одного из банков, а также представитель нескольких юридических лиц. По данным Ura.ru, речь идет о руководителе проекта «Увильды Парк» Алексее Вахатове.

По данным следствия, с марта 2023-го по январь 2025 года сотрудники банка получили более 13 млн рублей от бизнесмена. Деньги передавались как лично, так и через посредников. За это банкиры помогли открыть кредитную линию на сумму свыше 1,5 млрд рублей для строительства гостиничного комплекса. Кроме того, они скрывали негативную информацию о компании и решали возникающие проблемы с финансированием.

Преступления выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Следователи уже провели обыски, сейчас решается вопрос о предъявлении обвинений и мере пресечения. Также продолжается сбор доказательств и проверка других возможных эпизодов.

Недавно председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин призвал ввести наказание за оправдание коррупции по аналогии с предусмотренными законом санкциями за реабилитацию нацизма и оправдание терроризма.

Ранее суд продлил арест жене экс-мэра Сочи по делу о коррупции.

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