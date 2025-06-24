В Кузбассе сотрудник банка дважды спас пенсионерку от мошенников

В Березовском сотрудник банка дважды не дал пенсионерке перевести все накопления мошенникам. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

Клерк заметил пожилую женщину, стоявшую у банкомата в отделении банка. Женщина пыталась перевести крупную сумму денег и говорила с кем-то по телефону. Сотрудник банка понял, что пенсионерка общается с мошенниками, которые выдают себя за силовиков.

Мужчина обратился в правоохранительные органы. Полицейские смогли уговорить пожилую женщину не совершать перевод, пенсионерка объяснила, что пытается помочь сыну, который попал в ДТП. Стражи порядка связались с сыном женщины, который проживает в Новосибирске, и убедили его приехать в Кузбасс.

Когда пенсионерка на следующий день снова пришла в банк, сотрудник вызвал полицию. Только увидев сына, женщина поверила, что ее пытаются обмануть аферисты, и не стала переводить им миллион рублей.

Ранее в Уфе пенсионерка лишилась более 7 млн рублей, ответив на звонок.