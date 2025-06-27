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Эксперт раскрыла, на что стоит обратить внимание при оформлении сельской ипотеки

Менеджер Толпинская: лимит на сельскую ипотеку быстро заканчивается
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Перед подачей заявки на сельскую ипотеку стоит заранее изучить список населенных пунктов на сайте министерства сельского хозяйства РФ, поскольку выбранный объект может не подойти к кредитованию. Такой совет в интервью РИАМО дала руководитель службы клиентского сервиса СК10 Дарья Толпинская.

К слову, как напоминает газета «Известия», в России действуют жилищные программы: «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», которые созданы, чтобы стимулировать специалистов работать в сельской местности, рабочих поселках и городах с населением до 50 тыс. человек.

Толпинская также отметила, что заявки на сельскую ипотеку принимают всего три банка: Сбер, Россельхозбанк и «Центр-Инвест».

«Стоит учитывать, что, когда появляются лимиты на выдачу данной ипотечной программы, возникает большой спрос из-за сниженной процентной ставки (3%), из-за чего лимит заканчивается в короткие сроки», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что недвижимость может приобретаться как на первичном, так и на вторичном рынке. Если рассматривать покупку жилья от физического лица, возраст объекта не должен превышать пять лет. Максимальный размер кредита составляет 3 млн рублей.

В июне в Совете Федерации выступили с предложением улучшить условия для жизни в селе, поскольку именно эти территории остаются лидерами по демографическим показателям.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что суммарный коэффициент рождаемости в селах на 16% процентов выше, чем в городах. Эту тенденцию, по мнению сенатора, стоит поддерживать, давая возможность семьям обзаводиться собственным жильем, а также улучшая уже существующие условия, в частности, устраняя проблемы со связью. Она подчеркнула, что к 2030 году во все населенные пункты, где проживают более 100 человек проведут высокоскоростной интернет.

Ранее россиянам рассказали, когда ипотека станет выгоднее аренды.

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