Эксперт раскрыла, на что стоит обратить внимание при оформлении сельской ипотеки

Перед подачей заявки на сельскую ипотеку стоит заранее изучить список населенных пунктов на сайте министерства сельского хозяйства РФ, поскольку выбранный объект может не подойти к кредитованию. Такой совет в интервью РИАМО дала руководитель службы клиентского сервиса СК10 Дарья Толпинская.

К слову, как напоминает газета «Известия», в России действуют жилищные программы: «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», которые созданы, чтобы стимулировать специалистов работать в сельской местности, рабочих поселках и городах с населением до 50 тыс. человек.

Толпинская также отметила, что заявки на сельскую ипотеку принимают всего три банка: Сбер, Россельхозбанк и «Центр-Инвест».

«Стоит учитывать, что, когда появляются лимиты на выдачу данной ипотечной программы, возникает большой спрос из-за сниженной процентной ставки (3%), из-за чего лимит заканчивается в короткие сроки», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что недвижимость может приобретаться как на первичном, так и на вторичном рынке. Если рассматривать покупку жилья от физического лица, возраст объекта не должен превышать пять лет. Максимальный размер кредита составляет 3 млн рублей.

В июне в Совете Федерации выступили с предложением улучшить условия для жизни в селе, поскольку именно эти территории остаются лидерами по демографическим показателям.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что суммарный коэффициент рождаемости в селах на 16% процентов выше, чем в городах. Эту тенденцию, по мнению сенатора, стоит поддерживать, давая возможность семьям обзаводиться собственным жильем, а также улучшая уже существующие условия, в частности, устраняя проблемы со связью. Она подчеркнула, что к 2030 году во все населенные пункты, где проживают более 100 человек проведут высокоскоростной интернет.

Ранее россиянам рассказали, когда ипотека станет выгоднее аренды.