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Жителя ЛНР, который передавал данные СБУ, приговорили за госизмену

Россиянина осудили в ЛНР на 17 лет за шпионаж в пользу Украины
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Алексей Филиппов/РИА Новости

В ЛНР 21-летний гражданин России Владислав Рогачов получил 17 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Суд установил, что летом 2023 года молодой человек добровольно собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о размещении российских военных в регионе. Для связи он использовал интернет-мессенджер и получал за это деньги.

Дело вел региональный УФСБ, а приговор вынес Верховный суд ЛНР. В итоге молодого человека признали виновным в государственной измене. Первые три года Рогачов проведет в тюрьме, оставшиеся 14 лет — в колонии строгого режима.

В начале недели сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области двух женщин по подозрению в государственной измене. По информации Центра общественных связей ФСБ, они собирали и передавали Службе безопасности Украины сведения о расположении подразделений российских Вооруженных сил.

Ранее суд приговорил фотографа Скворцова к 16 годам колонии за госизмену.

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