Россиянам объяснили, как правильно податься на семейную ипотеку

Подать заявку на семейную ипотеку могут как многодетные родители, так и семьи с одним ребенком до шести лети или с ребенком-инвалидом до 18 лет. Об этом в беседе с РИАМО напомнила руководитель службы клиентского сервиса СК10 Дарья Толпинская.

К слову, согласно данным компании Level Group, которые есть в распоряжении газеты «Известия», более половины россиян (55%) считают, что ипотека положительно повлияла на их жизнь.

«Желательно оформлять ипотеку на одного из родителей — тогда второй сможет воспользоваться программой позднее и купить отдельную квартиру с использованием той же меры поддержки», — отметила Толпинская.

Она также посоветовала на момент подачи заявки не оформлять другие кредиты, поскольку это может снизить шансы на одобрение. Кроме того, по ее словам, оформляющий ипотеку родитель должен быть вписан в свидетельство о рождении ребенка — это обязательное требование.

В конце июня лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с инициативой снизить ставку по программе «Семейная ипотека» в два раза — с 6% до 3% годовых.

По словам парламентария, даже действующие льготы недоступны многим россиянам. Он отметил, что семьи с детьми часто хотят улучшить условия — продать старую квартиру и с помощью кредита купить жилье побольше. Но из-за долгих процедур оформления многие остаются без крыши над головой, а съем недвижимости — это дополнительные траты, которые не всем по силам.

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