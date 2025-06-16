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Mercedes-Benz беременной ростовчанки взорвался на ходу

В Ростове-на-Дону Mercedes-Benz беременной женщины взорвался на ходу
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Depositphotos

Седан Mercedes-Benz беременной ростовчанки взорвался во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, женщина купила машину в 2022 году у автодилера, туда же ездила на обслуживание. Когда на приборной панели появилась ошибка, попросила мастеров помочь, но они просто сбросили сигнал о неисправности. И так несколько раз.

В итоге мотор автомобиля взорвался прямо на ходу — днище разнесло, масло вылилось, автомобиль встал. Эльнара нашла эксперта, который выяснил, что мастера специально игнорировали ошибку и скрутили пробег, сообщает Don Mash.

После этого ростовчанка пошла в суд. Он назначил новую экспертизу, но машину к тому моменту уже продали, чтобы закрыть кредит. Автодилер считает, что двигатель мог взорваться намного позже техосмотра.

До этого в Новосибирске автомобиль взорвался прямо во дворе жилого дома. Проезжая мимо подъезда на улице Зорге, машина воспламенилась, однако ожоги получил только водитель. После инцидента его осмотрели и отправили на амбулаторное лечение.

Ранее на видео попал мощный взрыв «Жигулей» в Новороссийске.

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