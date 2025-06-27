Инструктор назвала лучшие упражнения для плоского живота после 40 лет

Боковые наклоны помогут людям старше 40 лет добиться плоского живота и уменьшить талию. Об этом рассказала бывший танцор балета и инструктор по станковой гимнастике Натали Эррандонеа, передает Pravda.Ru.

По ее словам, нужно поставить ноги врозь, руки вытянуть в стороны под прямым углом, наклониться в сторону и одновременно поднимать руку с противоположной стороны тела. Кроме того, для плоского живота можно поднимать колени к груди. Для этого необходимо встать прямо и поднимать одну ногу, сохраняя при этом напряжение корпуса во время упражнения. Еще одно полезное упражнение — «Русские повороты».

«Сядьте на коврик, держа ноги параллельно, но согнув колени, а туловище наклоните примерно на 45 градусов к полу. Примите положение рук, которое в танце называется «первая позиция», то есть сомкните их перед грудью, как будто они собираются обхватить мяч, затем, следя за тем, чтобы таз оставался неподвижным, поверните туловище в сторону», — уточнили в сообщении.

До этого тренеры говорили, что вакуум живота поможет укрепить мышцы живота и сделать его более плоским, а также облегчить хроническую боль в пояснице и улучшить подвижность у людей с сидячим образом жизни. Упражнение воздействует на поперечную мышцу живота, которая стабилизирует позвоночник и предотвращает излишнее напряжение, которое может вызвать боль или травмы. Его можно выполнять лежа на спине, на четвереньках, сидя или стоя.

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