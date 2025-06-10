На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренеры рассказали о пользе выполнения вакуума живота

Pravda.Ru: вакуум живота поможет облегчить боль в пояснице
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Вакуум живота поможет укрепить мышцы живота и сделать его более плоским, а также облегчить хроническую боль в пояснице и улучшить подвижность у людей с сидячим образом жизни. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

Упражнение воздействует на поперечную мышцу живота, которая стабилизирует позвоночник и предотвращает излишнее напряжение, которое может вызвать боль или травмы. Его можно выполнять лежа на спине, на четвереньках, сидя или стоя.

«Для начинающих рекомендуется начать с положения лежа на спине: ноги согнуты в коленях, стопы упираются в пол, поясница прижата к поверхности. При выдохе нужно подтянуть живот, стараясь приблизить пупок к позвоночнику, удерживая мышечное напряжение 5–15 секунд, не задерживая дыхание», — уточнили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что вакуум живота провоцирует всасывание брюшной полости и способствует укреплению глубоких мышц, особенно поперечных. Это позволит уменьшить талию и улучшить осанку. В ходе выполнения техники будут работать поперечная мышца живота, диафрагма, межреберные мышцы и выпрямители позвоночника.

Ранее врач раскрыла, какой активностью можно заменить бег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами