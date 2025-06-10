Тренеры рассказали о пользе выполнения вакуума живота

Вакуум живота поможет укрепить мышцы живота и сделать его более плоским, а также облегчить хроническую боль в пояснице и улучшить подвижность у людей с сидячим образом жизни. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

Упражнение воздействует на поперечную мышцу живота, которая стабилизирует позвоночник и предотвращает излишнее напряжение, которое может вызвать боль или травмы. Его можно выполнять лежа на спине, на четвереньках, сидя или стоя.

«Для начинающих рекомендуется начать с положения лежа на спине: ноги согнуты в коленях, стопы упираются в пол, поясница прижата к поверхности. При выдохе нужно подтянуть живот, стараясь приблизить пупок к позвоночнику, удерживая мышечное напряжение 5–15 секунд, не задерживая дыхание», — уточнили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что вакуум живота провоцирует всасывание брюшной полости и способствует укреплению глубоких мышц, особенно поперечных. Это позволит уменьшить талию и улучшить осанку. В ходе выполнения техники будут работать поперечная мышца живота, диафрагма, межреберные мышцы и выпрямители позвоночника.

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