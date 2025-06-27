В варениках популярных брендов нашли бактерии группы кишечной палочки

Специалисты выявили бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в продукции 16 торговых марок, производящих вареники с картофелем. Также в полуфабрикатах популярных брендов обнаружено превышение норм по количеству микроорганизмов, сообщает RT со ссылкой на исследование Роскачества.

Отметим, что в России с 2022 года действует мораторий на проверки – проводятся они Роспотребнадзором только по фактам причинения вреда здоровью или летального исхода. Из-за этого рынки полуфабрикатов и готовой еды находятся в деградационном состоянии, заявил газете «Известия» председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов. По его словам, недобросовестный бизнес пользуется тем, что контрольно-надзорный орган не проверяет пищевое производство продуктов питания и полуфабрикатов.

В ходе исследования эксперты Роскачества исследовали вареники 20 торговых марок по 437 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. В числе исследуемых были такие популярные бренды, как Агрокомплекс Выселковский», «Окраина», «Добринское фермерское хозяйство», «Хозяин Алтая», Globus, «ВкусВилл», «У Палыча», «Сальников», «Давняя традиция, «Сытый папа», «Деревня Чернышиха», «Домашние секреты», «Ермолино» (на развес), «Цезарь», Ozon fresh, «Морозко», «Сибирская коллекция», «Агзамов Домашняя кухня», «Родной дом» и «Мясницкий ряд».

В результате оказалось, что ни один товар не соответствует стандарту Роскачества и не может претендовать на получение государственного «Знака качества». При этом в целом общим обязательным требованиям законодательства соответствуют вареники 13 брендов.

Несмотря на то, что вареники – этот полуфабрикат, некоторые производители относят свой товар к «макаронным изделиям с начинкой». В этом случае к такой продукции юридически невозможно применить стандарты, которые действуют в отношении полуфабрикатов, причем это касается и микробиологических исследований.

При этом в варениках 16 торговых марок эксперты обнаружили бактерии группы кишечной палочки (БГКП), но лишь в одном случае это можно классифицировать как нарушение из-за хитрости производителей. В остальных случаях это считается несоответствием стандарту Роскачества, но из-за неверной классификации продукции не относится к нарушению обязательных требований.

Отмечается также, что по результатам экспертизы превышение норм по общему количеству микроорганизмов обнаружили в варениках производителей «Морозко», «Цезарь» и Ozon fresh. Еще одна компания допустила в своей продукции наличие следов пестицида пиримифос-метил.

По запаху и вкусу эксперты выдвинули претензии к вареникам четырех марок – «Ермолино», Ozon fresh, «Давняя традиция» и «Сытый папа». По количеству разваренных вареников стандарту не соответствует продукция «Ермолино», «Морозко», «Цезарь», «Деревня Чернышиха», «Домашние секреты» и «Родной дом». Причем в некоторых случаях развариваются 100% вареников, подчеркивают эксперты.

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