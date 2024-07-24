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Россиянка нашла в варениках человеческий зуб

Жительница Барнаула показала зуб, который нашла в варениках

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Телеграм-канал «Черное и Белое Барнаул»

В Барнауле местная жительница сообщила о неприятном сюрпризе, который ждал ее в купленных в супермаркете варениках. По словам женщины, она нашла в них человеческий зуб. Фото находки разместил Telegram-канал «Черное и Белое Барнаул».

Женщина выразила недоумение, что зуб делает в варениках с картофелем.

«Великолепные вареники! Завтра сдам для поиска хозяина! Сама работаю в пищевой организации! Конечно, можно пропустить косточку при обвалке тушь! Вопрос: А в «Могучий Русский», обваливают людей?» — пошутила покупательница (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

До этого жительница Хабаровска пожаловалась, что в купленной пицце попался кусок стекла. Женщина купила угощение ребенку, которому и попался осколок. Потерпевшая обратилась с претензией в точку общепита, где ей пообещали вернуть деньги за заказ. Но женщина выразила намерение добиться большей компенсации через суд.

Ранее в детском саду Вологды ребенок нашел стекло в куске хлеба.

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