Астрономы запечатлели гигантское солнечное извержение

Американские астрономы миссии NASA PUNCH представили первые результаты исследований солнечной короны и космической погоды. Как сообщили на заседании Американского астрономического общества, четыре компактных спутника миссии уже начали передавать уникальные данные о корональных выбросах массы, зафиксировав мощное извержение на Солнце 8 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI).

Изображения коронального выброса массы, полученные с помощью коронографа PUNCH Narrow Field Imager на борту четвертого космического аппарата, позволяют детально рассмотреть атмосферу Солнца, заблокировав его яркий диск.

Инновация этой миссии заключается в том, что все четыре аппарата работают как единая система наблюдения. Благодаря этому ученые впервые получили возможность отслеживать распространение солнечного ветра от короны до внутренней части Солнечной системы.

Три спутника оснащены широкоугольными камерами, позволяющими детально изучать корональные выбросы, а четвертый аппарат с узкопольным коронографом исследует внешние слои солнечной атмосферы.

Полученные данные имеют важное практическое значение. Они помогут улучшить прогнозирование космической погоды, которая влияет на работу спутников, систем связи и навигации. Кроме того, исследования позволят лучше понять механизмы формирования солнечных вспышек и их воздействие на околоземное пространство.

Ранее стало известно об исключительно мощном выбросе плазмы на Солнце.