ФАС потребовала объяснений из-за роста цен на рыбную продукцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы 37 рыбодобывающим компаниям для проверки обоснованности изменения цен на рыбную продукцию. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Служба проверит обоснованность изменения цен на рыбную продукцию», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, компании, которым был отправлен запрос, занимаются производством горбуши, минтая, трески и сельди. В ФАС призвали представителей компаний предоставить данные о первичной переработке и покупателях, включая данные об объемах реализуемой продукции. Помимо этого, были запрошены документы по объемам производства, а также реализации и структуре себестоимости рыбной продукции.

В том случае, если компании повысили цену на товар более на чем 5%, то в ФАС должен поступить отчет о причинах изменения стоимости.

До этого Архангельский траловый флот (АТФ) зафиксировал цены на свою продукцию и подписал соответствующий договор с региональным министерством агропромышленного комплекса и торговли. В ФАС добавили, что принятые меры помогут сделать товары более востребованными и доступными для россиян.

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