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В Хакасии задержан обвиняемый в убийстве главного врача одной из больниц региона

СК: обвиняемого в убийстве главврача детской больницы арестовали в Хакасии
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Обвиняемый в убийстве главного врача детской больницы Черногорска задержан и арестован. Злоумышленник пытался выдать гибель женщины за несчастный случай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России по Красноярскому краю и Хакасии.

В публикации отмечается, что по подозрению в убийстве 34-летней женщины был задержан 48-летний житель Черногорска.

По версии следствия, мужчина 29 мая подкараулил главврача возле ее дома в Абакане, когда она возвращалась с работы. Будучи ее давним знакомым, обвиняемый под вымышленным предлогом предложил зайти к женщине домой, где напал на нее и придушил.

Когда потерпевшая потеряла сознание, мужчина набрал воду в ванну и утопил ее. В СК считают, что преступление было тщательно продумано и инсценировано под несчастный случай. Мужчина тщательно избавился от следов своего присутствия на месте преступления, говорится в публикации. Также обвиняемый украл из квартиры ювелирные украшения и похитил со счетов женщины 94 тысячи рублей.

До этого в Хакасии мужчина избил собутыльника кастрюлей во время ссоры.

Ранее юную жительницу Хакасии осудили за пропаганду терроризма.

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