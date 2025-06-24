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Юную жительницу Хакасии осудили за пропаганду терроризма

Суд посадил на пять лет жительницу Абакана за материалы о насилии в школах
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд военного округа приговорил 19-летнюю жительницу Абакана за участие в террористической деятельности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, девушка в 2023–2024 годах распространяла в Telegram материалы, оправдывающие действия запрещенной в России террористической организации. Также, по данным следствия, она публиковала инструкции по подготовке насильственных акций в учебных заведениях.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Его расследованием занимался Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии.

В итоге суд признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде колонии общего режима сроком на 5 лет и 6 месяцев. Кроме того, в течение трех лет после отбытия наказания ей запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов.

В мае сотрудники ФСБ вместе с другими силовыми структурами задержали шесть человек, подозреваемых в подготовке вооруженных нападений на учебные заведения в Москве и Тюмени.

Ранее суд вынес приговор ученику, который планировал напасть на школу.

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