Бойца ММА Ахьядова осудили на 28 лет за убийство инспектора МАДИ в «Зарядье»

Боец ММА Ахьядов приговорен к 28 годам за убийство инспектора МАДИ в Москве

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахьядову, признанному виновным в убийстве инспектора МАДИ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ахьядов, внесенный в российский перечень террористов, приговорен к 28 годам лишения свободы, из которых первые семь лет отбудет в тюрьме. Преступление совершено в конце 2022 года на территории парка «Зарядье».

25 июня прокурор Светлана Тарасова потребовала пожизненного заключения для Ламберда Ахьядова. Она также указала на его «исключительную опасность для общества».

Инцидент произошел 31 декабря 2022 года на Москворецкой набережной в парке «Зарядье». Инспектор МАДИ снимал на камеру припаркованные автомобили, когда к нему подошел неизвестный и попросил перестать снимать. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес жертве 16 ножевых ранений.

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