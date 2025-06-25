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Прокурор запросил пожизненный срок для бойца ММА, убившего инспектора МАДИ

Прокурор запросил для бойца ММА Ахьядова пожизненный срок лишения свободы
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Прокурор потребовал пожизненного заключения для бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова, обвиняемого в расправе над инспектором МАДИ. Об этом сообщает ТАСС.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний прошу окончательно назначить Ахьядову пожизненное лишение свободы», — сказала прокурор Светлана Тарасова, обращаясь к суду.

Она также указала на «исключительную опасность Ахьядова для общества».

Прокурор утверждает, что Ахьядов изменил внешность, чтобы после совершения убийства беспрепятственно вернуться в Россию. Тарасова также отметила, что перед совершением преступления преступник организовал переезд всей семьи в Турцию.

Инцидент произошел 31 декабря 2022 года на Москворецкой набережной в парке «Зарядье». Инспектор МАДИ снимал на камеру припаркованные автомобили, когда к нему подошел неизвестный и попросил перестать снимать. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес жертве 16 ножевых ранений.

Ранее МВД объявило награду за информацию об убийстве двух женщин в российском регионе.

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