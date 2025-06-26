В Бразилии футбольного судью арестовали прямо во время матча

Metro: футбольный арбитр был арестован во время матча за торговлю наркотиками

Футбольного судью арестовали прямо во время матча в Бразилии, пишет Metro.

Инцидент произошел на стадионе имени Авенды Артур Пайсан в районе Вила Лигия. Судья по имени Эдерсон Карлос да Силва был арестован в разгар матча полицейскими, которые выбежали на поле с оружием и в бронежилетах.

По данным следствия, да Силва подозревается в причастности к крупной наркоторговой сети, распространявшей кокаин по городу Сан-Паулу. По словам начальника полиции по борьбе с наркотиками Эдуардо Камарго Лимы, именно задержанный отвечал за логистику хранения наркотиков для этой организованной преступной группы.

Примечательно, что сотрудники правоохранительных органов не знали о том, что да Силва подрабатывает футбольным судьёй.

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