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Ревнивая бразильянка отрезала мужу пенис и добавила его в рагу

DM: в Бразилии женщина отрезала мужу пенис и добавила его в рагу из фасоли
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Depositphotos

В бразильском городе Акреландия полиция задержала женщину, которая в поряве ревности отрезала мужу гениталии и добавила их в еду. Об этом пишет издание Daily Mail (DM).

По данным издания, женщина набросилась на 37-летнего супруга после того, как застала его за просмотром фильмов для взрослых. После нападения, по информации следствия, она отрезала мужчине половые органы и добавила их в рагу с фасолью. Позже женщина призналась в содеянном во время допроса.

О случившемся стало известно после того, как родственники мужчины забили тревогу — он перестал выходить на связь. Тело пострадавшего нашли рядом с домом. Пока не уточняется, ела ли женщина блюдо одна или предлагала его другим.

До этого 37-летний житель Боливии не смог пережить развод и отомстил экс-супруге, отравив детей йогуртом. Он привел малышей к себе в квартиру и накормил их йогуртом, в который заранее добавил жидкий инсектицид. Когда мужчина убедился, что малыши умерли, то решил и сам выпить отраву, но яд действовал плохо, ревнивец пошел в полицию и признался в содеянном.

Ранее сообщалось о том, что в Индии ревнивый муж расправился с подружившимся с его женой трансгендером.

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